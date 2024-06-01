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В Красноярске ограничили движение на улице Горького

Это связано с капитальным ремонтом тепловых камер.

Источник: СГК

Утром 1 июня в Красноярске ввели ограничения для транспорта на улице Горького — на участках в районе домов № 6а, 8 и 10 осталась всего одна полоса для движения. Как рассказали в СГК, это связано с капитальным ремонтом тепловых камер.

— Обновим железобетонные конструкции тепловых камер, трубопроводы, запорную арматуру и компенсаторы. Во время ремонта доступ к пешеходным переходам и домам сохранится, — говорят в компании.

Планируемый срок завершения работ — 1 июля. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, 30 мая в краевом центре стартовали дорожные работы на улице Тамбовская — это один из самых больших объектов ремонта, общей протяженностью 2,2 километра. На участке от Глинки, 51 до Говорова специалистам предстоит обновить асфальт, бортовые камни и тротуар.

ЖКХ