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Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в июне

По данным Гидрометцентра России в июне погода в Башкирии ожидается в пределах климатической нормы.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 77% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Башинформ

Средняя температура воздуха в первом месяце лета составит около +17,4°С.

Месячное количество осадков предполагается также близким к норме (норма 50−70 мм).

Ранее «Башинформ» рассказывал, что наступившие выходные в Башкирии будут жаркими.