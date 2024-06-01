Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в июне

Средняя температура воздуха в первом месяце лета составит около +17,4°С.
Месячное количество осадков предполагается также близким к норме (норма 50−70 мм).
Ранее «Башинформ» рассказывал, что наступившие выходные в Башкирии будут жаркими.
По данным Гидрометцентра России в июне погода в Башкирии ожидается в пределах климатической нормы.
Средняя температура воздуха в первом месяце лета составит около +17,4°С.
Месячное количество осадков предполагается также близким к норме (норма 50−70 мм).
Ранее «Башинформ» рассказывал, что наступившие выходные в Башкирии будут жаркими.