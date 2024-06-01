День защиты детей в Ростове-на-Дону 1 июня 2024: крио-шоу, праздничные концерты и фестивали

День защиты детей 1 июня 2024 в Ростове-на-Дону отпразднуют в каждом районе города. Для самых юных горожан ростовские власти в первый день лета подготовили увлекательную интерактивную программу во всех парках донской столицы.
Сделали для вас подборку, куда можно сходить всей семьей и отметить этот милый праздник.
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО.
— Праздничная программа «Детство — лучшая планета» на Центральной эстраде.
— Праздник «Остров сокровищ».
— Праздничный концерт с участием лучших городских творческих коллективов «Детство — это мы!».
ПАРК ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
— Фестиваль детства и юности. В программе ожидаются соревнования, мастер-классы, семейный спектакль.
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМ. В. С. БЫЛКОВА.
— Для многодетных семей пройдет театрализованное представление, флешмобы, показ одного из лучших спектаклей, а также представления ростовых кукол.
РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК.
— Фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик». Начало в 9:00.
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОСТОВА.
— Встреча родителей и детей, родившихся в перинатальном центре, с врачами.
МЕГА ПАРК.
— Фестиваль красок. В программе также запланировано крио-шоу, научные опыты по созданию цветного мороженого и творческие мастер-классы. Начало в 15:00.
ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА.
— Благотворительный фестиваль, иммерсивный спектакль и тематические мастер-классы.
ПАРК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО.
— Праздничный концерт, шоу мыльных пузырей, анимационные программы, аквагрим, шоу с ростовыми куклами. А с 17:00 до 19:00 — концерт театра песни «Лазорик».
ПАРК «ОСЕННИЙ».
— Праздничный концерт и мастер-классы.
ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ».
— В праздничной программе предусмотрена ярмарка донских мастеров, творческие мастер-классы, а еще мастер-класс по игре в футбол.
ПАРК «1 МАЯ».
— Праздничный концерт «Живи на яркой стороне». С 12:00 для самых маленьких горожан запланирована игровая программа «В поисках Бременских музыкантов».