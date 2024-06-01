Православный календарь на июнь 2024 года

Какие церковные праздники будут отмечать православные в России в июне 2024 года — в обзоре Агентства новостей «Доступ».
В первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. Так, на 22 июня приходится Троицкая родительская суббота и день почитания чудотворной иконы Владимирской Божией Матери. На следующий день, 23 июня, один из самых важных праздников — День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. Последний день попразднство Святой Троицы приходится на 29 июня.
Календарь церковных праздников по дням:
- 1 июня. День памяти Благоверного великого князя Димитрия Донского.
- 2 июня. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца.
- 3 июня. Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Собор Карельских святых.
- 4 июня. Мученика Василиска; мученика Иоанна, князя Сербского; праведного Иакова Боровичского.
- 5 июня. Собор Ростово-Ярославских святых.
- 6 июня. Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; блаженной Ксении Петербургской.
- 7 июня. Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8 июня. Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.
- 9 июня. Обретение мощей преподобного Нила Столобенского; праведного Иоанна Русского.
- 10 июня. Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского. Святителя Игнатия Ростовского, епископа. Святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России. Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.
- 11 июня. Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.
- 12 июня. Отдание праздника Пасхи; Предпразднство Вознесения Господня.
- 13 июня. Вознесение Господне.
- 14 июня. Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
- 15 июня. Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.
- 16 июня. День памяти святых отцов I Вселенского Собора; преподобного Варлаама Хутынского; перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву.
- 17 июня. Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Преподобного Мефодия, игумена Пешношского.
- 18 июня. Благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского; перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца.
- 19 июня. Святителя Ионы.
- 20 июня. Мученика Феодота Корчемника.
- 21 июня. Отдание праздника Вознесения Господня; великомученика Феодора Стратилата.
- 22 июня. Троицкая родительская суббота; преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.
- 23 июня. День Святой Троицы; собор Сибирских святых; собор Рязанских святых.
- 24 июня. День Святого Духа; апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа); иконы Божией Матери: «Достойно есть» (Милующая).
- 25 июня. Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской. Преподобного Арсения Коневского. Преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских. Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких.
- 26 июня. Мученицы Акилины Старшей.
- 27 июня. Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского; собор Дивеевских святых.
- 28 июня. День памяти Блаженного Иеронима Стридонского; святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца.
- 29 июня. Отдание праздника Пятидесятницы.
- 30 июня. Неделя всех святых.
Суббота накануне праздника называется Троицкой родительской, в этот день 22 июня 2024 года молятся об усопших, посещают храмы и могилы близких людей.
В 2024 году на первый месяц лета не приходится многодневных постов.
Использованы материалы my-calend.ru, РИА Новости, pravmir.ru.