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Православный календарь на июнь 2024 года

На 22 июня приходится Троицкая родительская суббота, 23 июня один из самых важных праздников — День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Какие церковные праздники будут отмечать православные в России в июне 2024 года — в обзоре Агентства новостей «Доступ».

В первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. Так, на 22 июня приходится Троицкая родительская суббота и день почитания чудотворной иконы Владимирской Божией Матери. На следующий день, 23 июня, один из самых важных праздников — День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. Последний день попразднство Святой Троицы приходится на 29 июня.

Календарь церковных праздников по дням:

  • 1 июня. День памяти Благоверного великого князя Димитрия Донского.
  • 2 июня. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца.
  • 3 июня. Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Собор Карельских святых.
  • 4 июня. Мученика Василиска; мученика Иоанна, князя Сербского; праведного Иакова Боровичского.
  • 5 июня. Собор Ростово-Ярославских святых.
  • 6 июня. Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; блаженной Ксении Петербургской.
  • 7 июня. Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 8 июня. Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.
  • 9 июня. Обретение мощей преподобного Нила Столобенского; праведного Иоанна Русского.
  • 10 июня. Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского. Святителя Игнатия Ростовского, епископа. Святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России. Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.
  • 11 июня. Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.
  • 12 июня. Отдание праздника Пасхи; Предпразднство Вознесения Господня.
  • 13 июня. Вознесение Господне.
  • 14 июня. Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
  • 15 июня. Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.
  • 16 июня. День памяти святых отцов I Вселенского Собора; преподобного Варлаама Хутынского; перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву.
  • 17 июня. Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Преподобного Мефодия, игумена Пешношского.
  • 18 июня. Благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского; перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца.
  • 19 июня. Святителя Ионы.
  • 20 июня. Мученика Феодота Корчемника.
  • 21 июня. Отдание праздника Вознесения Господня; великомученика Феодора Стратилата.
  • 22 июня. Троицкая родительская суббота; преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.
  • 23 июня. День Святой Троицы; собор Сибирских святых; собор Рязанских святых.
  • 24 июня. День Святого Духа; апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа); иконы Божией Матери: «Достойно есть» (Милующая).
  • 25 июня. Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской. Преподобного Арсения Коневского. Преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских. Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких.
  • 26 июня. Мученицы Акилины Старшей.
  • 27 июня. Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского; собор Дивеевских святых.
  • 28 июня. День памяти Блаженного Иеронима Стридонского; святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца.
  • 29 июня. Отдание праздника Пятидесятницы.
  • 30 июня. Неделя всех святых.

Суббота накануне праздника называется Троицкой родительской, в этот день 22 июня 2024 года молятся об усопших, посещают храмы и могилы близких людей.

В 2024 году на первый месяц лета не приходится многодневных постов.

Использованы материалы my-calend.ru, РИА Новости, pravmir.ru.

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