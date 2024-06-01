Православный календарь на июнь 2024 года

В первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. Так, на 22 июня приходится Троицкая родительская суббота и день почитания чудотворной иконы Владимирской Божией Матери. На следующий день, 23 июня, один из самых важных праздников — День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. Последний день попразднство Святой Троицы приходится на 29 июня.