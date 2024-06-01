Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт

В этот день мусульмане просят прощения друг у друга за совершенные ошибки и обиды, стремясь очистить свои сердца и укрепить свои отношения. В Казахстане праздник Курбан айт зачастую сопровождается местными обычаями. Издревле в этот день проводили айтысы, национальные игры кокпар и кыз-куу, накрывали богатый стол для друзей и родственников, ходили друг к другу в гости. В наши дни эти традиции также сохраняются.