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Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт

Один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам считается в Казахстане выходным днем. В этом году он выпадает на понедельник, 17 июня, передает Tengri Life.

Источник: Reuters

Курбан айт, или праздник жертвоприношения , — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза айт. Точная дата праздника разнится в разных государствах и меняется каждый год. В Казахстане в этом году празднование выпадает на 17 июня. В связи с этим у казахстанцев появится один дополнительный выходной.

Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей на Курбан айт отдохнут три дня — 15, 16 и 17 июня. Всего при пятидневной рабочей неделе на июнь выпадает 19 рабочих дней и 11 выходных. При шестидневке казахстанцы будут работать 24 дня и отдыхать 6 дней.

Курбан айт также представляет собой время, когда люди собираются вместе с семьей и близкими, чтобы насладиться праздничным обедом. Блюда, приготовленные из свежего мяса, делятся с гостями, соседями и нуждающимися. Это время, когда люди проявляют гостеприимство и заботу о других. Курбан айт также олицетворяет время прощения, примирения и укрепления семейных уз.

В этот день мусульмане просят прощения друг у друга за совершенные ошибки и обиды, стремясь очистить свои сердца и укрепить свои отношения. В Казахстане праздник Курбан айт зачастую сопровождается местными обычаями. Издревле в этот день проводили айтысы, национальные игры кокпар и кыз-куу, накрывали богатый стол для друзей и родственников, ходили друг к другу в гости. В наши дни эти традиции также сохраняются.

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