Новый вид мухи-кровососки обнаружен в Иркутске

Род Ornithomya включает 31 вид мух, в основном они обитают в умеренных широтах Старого Света. Учеными предложено создание внутри этого рода группы «comosa», в которую может войти и обнаруженное в Иркутске насекомое. Все включенные в группу виды хотят объединить по общему признаку — микротрихии по всей мембране крыла.