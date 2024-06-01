Новый вид мухи-кровососки обнаружен в Иркутске

Специалисты Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова обнаружили в Иркутске новый вид мухи-кровососки Ornithomya helvipennis sp. n. Это насекомое относится к семейству Hippoboscidae Samouelle, 1819, которое называют переносчиком различных заболеваний.
— Найденный вид отличается от наиболее близкого к нему O. comosa светлой мембраной крыла и янтарно-желтыми микротрихиями, а от вида O. greeni Maa, 1986 — наличием глазков, — рассказывают ученые.
Род Ornithomya включает 31 вид мух, в основном они обитают в умеренных широтах Старого Света. Учеными предложено создание внутри этого рода группы «comosa», в которую может войти и обнаруженное в Иркутске насекомое. Все включенные в группу виды хотят объединить по общему признаку — микротрихии по всей мембране крыла.
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