Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый вид мухи-кровососки обнаружен в Иркутске

Насекомое является переносчиком различных заболеваний.

Источник: ИПЭЭ РАН

Специалисты Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова обнаружили в Иркутске новый вид мухи-кровососки Ornithomya helvipennis sp. n. Это насекомое относится к семейству Hippoboscidae Samouelle, 1819, которое называют переносчиком различных заболеваний.

— Найденный вид отличается от наиболее близкого к нему O. comosa светлой мембраной крыла и янтарно-желтыми микротрихиями, а от вида O. greeni Maa, 1986 — наличием глазков, — рассказывают ученые.

Род Ornithomya включает 31 вид мух, в основном они обитают в умеренных широтах Старого Света. Учеными предложено создание внутри этого рода группы «comosa», в которую может войти и обнаруженное в Иркутске насекомое. Все включенные в группу виды хотят объединить по общему признаку — микротрихии по всей мембране крыла.

.

флора и фауна