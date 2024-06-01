Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска продлили до 7 июня

Жителей столицы Приангарья предупреждают об отключении горячей воды в Октябрьском округе Иркутска. Ремонтные работы на теплосетях потребовали ограничить подачу горячей воды в сотнях домов до 7 июня. Об этом сообщает оператор тепловых сетей города.
— Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска связано с тем, что в ходе гидравлических испытаний выявили дефекты, какую-то часть из них уже удалось устранить, но другие требуют срочных восстановительных работ, — говорят специалисты.
Горячее водоснабжение в некоторых домах будет обеспечивается по тупиковой схеме по одному из двух трубопроводов тепловой сети (будет отсутствовать циркуляция во внутридомовой системе теплоснабжения), в домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды.