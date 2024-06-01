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Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана

Астана. 1 июня. КазТАГ — Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 67% 764 мм рт. ст. +16°

«На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы ожидаются дожди с грозами, днем на крайнем севере сильный дождь, ночью на востоке ожидается дождь с переходом в снег. И только на юге и юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, в центре — град, в центре и на востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.

Ночью на севере Павлодарской, севере, востоке Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке, в центре области Абай ожидаются заморозки −2−3.

«В Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на востоке области Жетысу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге Актюбинской сохраняется, в Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность. На юге Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется, на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность».

сказано в сообщении. 

В Астане переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7, днем +18+20..

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +27+29..

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +30+32..

В Акмолинской области дождь. Днем +16+21, ночью +5+10..

В Алматинской области днем в горах небольшой дождь с грозой. Днем +27+32, ночью +12+17..

В области Жетысу без осадков. Днем +25+30, ночью +9+14..

В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +29+34, ночью +14+19..

В Западно-Казахстанской области днем на юго-западе гроза. Днем +27+32, ночью +15+20..

В Атырауской области днем на западе и юге гроза. Днем +31+36, ночью +20+25..

В Мангистауской области днем на западе небольшой дождь. Днем +29+34, ночью +21+26..

В Актюбинской области днем на северо-востоке и востоке гроза. Днем +28+33, ночью +12+17..

В Костанайской области местами гроза. Днем +18+23, ночью +7+12..

В Северо-Казахстанской области днем на всей территории, ночью на севере и западе дождь. Днем +14+19..

В Павлодарской области без осадков. Днем +13+18, ночью +2+7..

В Карагандинской области местами дождь. Днем +15+20, ночью +3+8..

В области Улытау днем на севере и востоке дождь, в центре гроза. Днем +23+28, ночью +9+14..

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке и юге гроза, ночью на востоке и в центре дождь с небольшим снегом. Днем +12+17, ночью +2+7..

В области Абай днем на юге, ночью на востоке и юге дождь. Днем +15+20, ночью +1+6..

В Кызылординской области без осадков. Днем +32+37, ночью +14+19..

В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +27+32, ночью +12+17..

«В ближайшие трое суток на горных реках юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.