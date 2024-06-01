Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана

«На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы ожидаются дожди с грозами, днем на крайнем севере сильный дождь, ночью на востоке ожидается дождь с переходом в снег. И только на юге и юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, в центре — град, в центре и на востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.