Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана

«На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы ожидаются дожди с грозами, днем на крайнем севере сильный дождь, ночью на востоке ожидается дождь с переходом в снег. И только на юге и юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, в центре — град, в центре и на востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
Ночью на севере Павлодарской, севере, востоке Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке, в центре области Абай ожидаются заморозки −2−3.
«В Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на востоке области Жетысу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге Актюбинской сохраняется, в Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность. На юге Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется, на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность».
В Астане переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7, днем +18+20..
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +27+29..
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +30+32..
В Акмолинской области дождь. Днем +16+21, ночью +5+10..
В Алматинской области днем в горах небольшой дождь с грозой. Днем +27+32, ночью +12+17..
В области Жетысу без осадков. Днем +25+30, ночью +9+14..
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +29+34, ночью +14+19..
В Западно-Казахстанской области днем на юго-западе гроза. Днем +27+32, ночью +15+20..
В Атырауской области днем на западе и юге гроза. Днем +31+36, ночью +20+25..
В Мангистауской области днем на западе небольшой дождь. Днем +29+34, ночью +21+26..
В Актюбинской области днем на северо-востоке и востоке гроза. Днем +28+33, ночью +12+17..
В Костанайской области местами гроза. Днем +18+23, ночью +7+12..
В Северо-Казахстанской области днем на всей территории, ночью на севере и западе дождь. Днем +14+19..
В Павлодарской области без осадков. Днем +13+18, ночью +2+7..
В Карагандинской области местами дождь. Днем +15+20, ночью +3+8..
В области Улытау днем на севере и востоке дождь, в центре гроза. Днем +23+28, ночью +9+14..
В Восточно-Казахстанской области днем на востоке и юге гроза, ночью на востоке и в центре дождь с небольшим снегом. Днем +12+17, ночью +2+7..
В области Абай днем на юге, ночью на востоке и юге дождь. Днем +15+20, ночью +1+6..
В Кызылординской области без осадков. Днем +32+37, ночью +14+19..
В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +27+32, ночью +12+17..
«В ближайшие трое суток на горных реках юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.