Неделя с AmurMedia: День города, новые назначения и снос «деревяшек»

Не переломайте ноги, посадят ли экс-министра и когда закончат дамбу в Хабаровске
Главным событием даже не недели — месяца, смело назову назначение нового врио губернатора Хабаровского края. Давайте же обсудим первые дни работы Дмитрия Демешина в статусе главы края в нашем политобзоре.
Новое назначение в администрации Хабаровска
На должность начальника управления международных связей администрации Хабаровска назначена Фирсакова Ирина Владимировна, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Музей Победы приглашает жителей Хабаровского края на онлайн-программу ко Дню защиты детей
1 июня Музей Победы пригласил жителей Хабаровского края на онлайн-программу (0+), приуроченную ко Дню защиты детей. Виртуальных гостей ждут видео— и аудиоэкскурсии, посвященные юным героям, и тематический кинопоказ. Также пользователи смогут услышать новые «Главные детские песни». Присоединиться к программе можно бесплатно на сайте культурной площадки, сообщили ИА AmurMedia в ФГБУК «Музей Победы».
Дмитрий Демешин предложил перезапустить работу Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата
Демешин предложил перезапустить работу Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.
48 новых автобусов начнут поэтапно выходить на межмуниципальные маршруты Хабаровска
Сегодня на площадке арены «Ерофей» в Хабаровске врио губернатора Дмитрий Демешин осмотрел партию из 48 новых автобусов на газомоторном топливе. Современная, экологически чистая техника начнет поэтапно выходить на пригородные маршруты в краевом центре и Хабаровском районе с 1 июня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Школьники Хабаровского края отправились в Москву на Фестиваль детства и юности
В Международный день защиты детей «Движение Первых» откроет Фестиваль детства и юности (0+). Главной площадкой мероприятия станет выставка-форум «Россия», которая объединит тысячи активных участников движения, семьи сообщества «Родные-Любимые», наставников, а также детей со всей страны, в том числе из Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровске оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства дамбы
В Хабаровске по постановлению прокурора подрядчик оштрафован за нарушение срока строительства. Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Минспорт поддержит строительство фиджитал-центра в Хабаровске
Министерство спорта РФ окажет поддержку проекту строительства фиджитал-центра в Хабаровске. Об этом глава ведомства Михаил Дегтярев сообщил журналистам, со ссылкой на ТАСС (16+) передает ИА AmurMedia.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, пройдут во всех районах Хабаровска
В Хабаровске в выходные в городском парке отдыха «Динамо» будут организованы концертные программы. Культурно-развлекательное мероприятие «Счастливое детство» (0+) пройдет 31 мая на жилмассиве Павла Морозова 94, 94 А. В этот же день состоится праздничная программа (0+) для населения на площадке возле дворца детей и молодежи «Северное сияние». Кроме того, праздничный концерт (0+) будет организован в сквере ДК поселка им. Горького, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
На дорогах Хабаровска заканчивают укладывать асфальт
Укладывать асфальт заканчивают сразу на нескольких дорогах Хабаровска. Сейчас на финальной стадии ремонт переулков Полярного и Волочаевского, а также улиц Шилкинской, Второй Портовой, Брестской. Их приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Хабаровском крае выявили более 638 партий незарегистрированных семян
С начала 2024 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено 17 выездных обследований торговых точек, реализующих семена сельскохозяйственных растений на территории Хабаровского края. По результатам проделанной работы выдано 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства, сообщили ИА AmurMedia в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В Хабаровск прибыла главная икона ВКС Российской Федерации «Спас Нерукотворный»
27 мая 2024 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Хабаровск привезена главная икона военно-космических сил РФ, которая была подарена военному руководству Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
В Хабаровске открыли горячую линию для обращений по вопросам отлова безнадзорных животных
Главная цель — оптимизация процесса подачи обращений о местонахождении безнадзорных животных, а также о случаях агрессии с их стороны. В настоящее время начал работу единый номер телефона для обращений с автоматическим перераспределением звонков по зоне ответственности, в том числе в отделы полиции —
Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по химии, информатике, биологии, обществознанию
В Хабаровском крае продолжается основной этап сдачи государственной итоговой аттестации девятиклассниками. Экзамен по химии сегодня сдают — 255 человек, информатику выбрали — 3115 девятиклассников, биологию — 1631, обществознание — 5662, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
Тюремный замок УФСИН вновь высоко отметили на конкурсе в Хабаровске
В администрации Хабаровска прошла торжественная церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса «Лучший хранитель истории». Постоянно действующая историческая экспозиция «Хабаровский тюремный замок» СИЗО-1 представлена на конкурсе в шестой раз. В этом году конкурс проходит 15-й год подряд, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.
Группа мошенников 4 года похищала квартиры у хабаровчан
В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с хищением квартир путем незаконного приобретения права, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В июне хабаровчан ждет четырехдневная рабочая неделя
В июне каждого года отмечается государственный праздник — День России. В честь этого долгожданного события, 12 июня будет объявлен нерабочим праздничным днем, сообщает ИА Amurmedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Министерства труда.
«Ярмарка вакансий летней занятости» состоялась в Хабаровске
Наступают летние школьные каникулы — время, когда подросток может найти официальную подработку. В Штабе общественной поддержки прошла встреча (12+) представителей хабаровских отделений Центра занятости населения и Государственной инспекцией труда со старшеклассниками, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровске выбрали «Почетного гражданина»
Во время заседания Хабаровской городской думы прошла процедура тайного голосования за двух кандидатов на получение почетного звания: Бейк Ку Сена — заместителя председателя Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края, президента Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, и Ольгу Жученко — директора Центра детского творчества «Народные ремесла», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Правительство возобновило поддержку рыбаков, строящих флот на Дальнем Востоке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 27 мая, на совещании с вице-премьерами сообщил о том, что кабмин выделит 3,2 млрд рублей на возобновление программы субсидирования части затрат инвесторов на строительство судов-краболовов на верфях Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию сайта правительства РФ. В прошлом году, напомним, ряд инвесторов не смогли получить субсидию за уже построенные суда. О важности и необходимости возобновления финансирования программы неоднократно заявляла Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ, ведущее объединение рыбной отрасли страны — ред.).
Проект нового Дальневосточного художественного музея Хабаровска представлен на выставке «Россия»
Хабаровская делегация приняла участие в деловой и культурной программе Дней регионального развития «Пространство будущего»: Дальневосточный и Арктический макрорегион’в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Первый этап Гражданского форума прошел в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре состоялся первый в 2024 году муниципальный этап Гражданского форума «Главное — люди» (6+). В Краевом доме молодежи собрались представители региональной власти и органов местного самоуправления, лидеры некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, а также гражданские активисты. Всего в форуме приняли более 300 человек из 6 муниципальных районов и городских округов края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительсва Хабаровского края.
«Амурские Волны» уже в Хабаровском крае!
Первые концерты XII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (0+) уже состоялись в Комсомольске-на-Амуре. 25 мая для жителей Города юности, авиастроителей и членов семей участников специальной военной операции выступил военный оркестр штаба Восточного военного округа, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Хабаровского края.
Все аварийные деревянные дома исчезнут из исторического центра Комсомольска-на-Амуре
В этом году в историческом центре Комсомольска ул. Комсомольская — ул. Лётчиков — ул. Пионерская — ул. Красногвардейская не останется ни одного, живущего в «деревяшках» 30−50-х годов постройки, комсомольчанина. Сейчас там осталось четыре таких дома, они уже почти все расселены, осталось семь семей, но и они в ближайшее время получат благоустроенное жильё. Сейчас администрация города ведёт поиск подрядчиков, которые возьмутся за снос «деревяшек», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.