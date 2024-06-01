Неделя с AmurMedia: День города, новые назначения и снос «деревяшек»

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, пройдут во всех районах Хабаровска



В Хабаровске в выходные в городском парке отдыха «Динамо» будут организованы концертные программы. Культурно-развлекательное мероприятие «Счастливое детство» (0+) пройдет 31 мая на жилмассиве Павла Морозова 94, 94 А. В этот же день состоится праздничная программа (0+) для населения на площадке возле дворца детей и молодежи «Северное сияние». Кроме того, праздничный концерт (0+) будет организован в сквере ДК поселка им. Горького, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.