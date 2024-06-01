Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма

«На сегодняшний день такие тесты не нужны. Ни для приезжающих детей, ни для крымских ребят. Ситуация по коронавирусной инфекции стабильна в настоящее время, поэтому тесты на COVID-19 не нужны», — сообщила она.
Ранее на фоне роста заболеваемости тест на COVID-19 был обязательным для посещения детских лагерей Крыма. Школьники должны были при заездах предоставить результаты лабораторных исследований, выполненных не ранее, чем за 48 часов до дня заезда в лагерь. Кроме того, действовало требование о прохождении иммунизации сотрудниками оздоровительных учреждений. Однако после стабилизации эпидситуации обязательные тесты отменили.
5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Сейчас в Крыму еженедельно фиксируется до 100 случаев заболевания. Например, за прошлую неделю было подтверждено 73 случая в Крыму и 62 в Севастополе, неделей ранее — 51 и 46 соответственно.