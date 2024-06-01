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Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил иркутян с Днём города

Особенный праздник объединяет все поколения жителей многоконфессионального и многонационального Иркутска.

Источник: Аргументы и факты

Особенный праздник объединяет все поколения жителей многоконфессионального и многонационального Иркутска. Столица Прибайкалья прошла долгий и славный путь: от таёжного острога до крупного промышленного, научно-образовательного и культурного центра Восточной Сибири.

И сегодня родной город динамично развивается, мы идём в ногу со временем, но при этом не забываем традиции. Иркутск с гордостью носит почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это дань глубокого уважения к подвигам предшествующих поколений, к самоотверженному служению своей малой родине и Отечеству. Искренне люблю Иркутск — за уникальную атмосферу, исторический колорит, за его особый сибирский характер. В самые сложные, переломные моменты наши земляки проявляют свои лучшие качества. Мы едины! И в этом — наша сила.

Спасибо каждому, кто принимает участие в судьбе Иркутска! Благодаря вам областной центр с каждым годом становится более комфортным, красивым, уютным. Городом, в котором хочется жить и куда хочется возвращаться.

Пусть в нашем общем доме — Иркутске — царят мир, стабильность и благополучие! Желаю всем горожанам здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Мэр Иркутска Р. Н. Болотов.