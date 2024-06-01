Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил иркутян с Днём города

И сегодня родной город динамично развивается, мы идём в ногу со временем, но при этом не забываем традиции. Иркутск с гордостью носит почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это дань глубокого уважения к подвигам предшествующих поколений, к самоотверженному служению своей малой родине и Отечеству. Искренне люблю Иркутск — за уникальную атмосферу, исторический колорит, за его особый сибирский характер. В самые сложные, переломные моменты наши земляки проявляют свои лучшие качества. Мы едины! И в этом — наша сила.