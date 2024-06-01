С 4 июня на станцию Красноярск-Северный будут заезжать «дачные» электрички. Как говорят в пресс-службе КрасЖД, это сделано для удобства пассажиров, которые отправляются в поездки из Советского района краевого центра.
Жители смогут воспользоваться беспересадочными поездами:
— по вторникам вечерним электропоездом Минино — Красноярск-Северный — Красноярск. Прибытие на станцию Красноярск-Северный в 21:47;
— по четвергам электропоездом Зеледеево — Красноярск-Северный — Красноярск. Прибытие на станцию Красноярск-Северный в 21:47;
Напоминаем, что с 3 июня стоимость проезда в электричках вырастет на 25%. Соответствующий приказ утвердили в региональном министерстве транспорта.
Расписание пригородных поездов можно уточнить на сайте КрасЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону 8−800−775−00−00.