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На станцию Красноярск-Северный будут заезжать «дачные» электрички

Жители Советского района смогут воспользоваться беспересадочными «дачными» поездами.

Источник: Комсомольская правда

С 4 июня на станцию Красноярск-Северный будут заезжать «дачные» электрички. Как говорят в пресс-службе КрасЖД, это сделано для удобства пассажиров, которые отправляются в поездки из Советского района краевого центра.

Жители смогут воспользоваться беспересадочными поездами:

— по вторникам вечерним электропоездом Минино — Красноярск-Северный — Красноярск. Прибытие на станцию Красноярск-Северный в 21:47;

— по четвергам электропоездом Зеледеево — Красноярск-Северный — Красноярск. Прибытие на станцию Красноярск-Северный в 21:47;

Напоминаем, что с 3 июня стоимость проезда в электричках вырастет на 25%. Соответствующий приказ утвердили в региональном министерстве транспорта.

Расписание пригородных поездов можно уточнить на сайте КрасЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону 8−800−775−00−00.