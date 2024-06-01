В выходные на Южный Урал придёт первая летняя гроза

Днём в субботу, 1 июня, в регионе столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов. Порывы ветра юго-западного с переходом на северо-восточное направление будут достигать 13 метров в секунду. Он принесёт с собой дождь, грозы и град. К вечеру заметно похолодает, а ночью температура воздуха опустится до +4…+9 градусов. Однако следующий день, 2 июня, снова подарит тепло, а тучи ненадолго отступят, чтобы вновь вернуться в начале рабочей недели.