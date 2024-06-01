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В выходные на Южный Урал придёт первая летняя гроза

В первые летние дни в Челябинскую область всё-таки придёт долгожданное потепление до +24…+28 градусов. Правда, долго наслаждаться солнцем получится не у всех южноуральцев: местами небо затянет тучами, обрушатся кратковременные дожди, грозы, а кое-где даже град. Синоптики местного отделения Гидрометцентра рассказали, надолго ли задержится жара в регионе.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 67% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Pchela.News

Днём в субботу, 1 июня, в регионе столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов. Порывы ветра юго-западного с переходом на северо-восточное направление будут достигать 13 метров в секунду. Он принесёт с собой дождь, грозы и град. К вечеру заметно похолодает, а ночью температура воздуха опустится до +4…+9 градусов. Однако следующий день, 2 июня, снова подарит тепло, а тучи ненадолго отступят, чтобы вновь вернуться в начале рабочей недели.

Челябинцы в первый день июня также смогут испытать на себе первую летнюю грозу и насладиться тёплым воздухом до +19…+21 градусов. В следующие дни в городе осадков не предвидится. Однако, по данным долгосрочного прогноза сервиса «Яндекс. Погода», на следующей неделе на Южном Урале задержится не только тепло, но и дожди.

На Международный день защиты детей в Челябинске запланирована масштабная развлекательная программа. Так, 1 июня, в 60 городах России Сбер проведёт одиннадцатый по счёту «Зелёный марафон». В Челябинске этот спортивно-благотворительный праздник пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Длина дистанции составляет 4,2 км, поэтому поучаствовать в забеге может каждый, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

В челябинском парке имени Пушкина пройдёт третий фестиваль мороженого «ЕдиноРожок». Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, потанцевать на пенной дискотеке и бесплатно угоститься холодным лакомством. Там же откроется Фестиваль песочной скульптуры. Директор фестиваля рассказал, что в этом году площадка пополнится новыми объектами. Рассказываем, что ждёт гостей и жителей города.