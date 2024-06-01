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Лисенка-сироту из Артема вернули в дикую природу

Лисенок, найденный детьми в Артеме, после восстановления вернулся в дикую природу.

Источник: Комсомольская правда

Лисенка, найденного одиноким и замерзшим в заброшенном доме, выпустили в дикую природу. Спустя два месяца маленький хищник покидает стены реабилитационного центра «Тигр», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как мы писали ранее, лисенка нашли в заброшенном доме в Артеме. Дети ждали несколько дней возвращения мамы-лисы. Но каждый раз, когда они заглядывали в заброшенный дом, лисенок сидел там один — голодный и беззащитный. Ребята, испугавшись за судьбу малыша, так как вокруг было много бездомных собак, рассказали обо всем взрослым, а после передали юного хищника в центр «Тигр».

После восстановления и подготовки к выпуску в естественную среду обитания, лисенок вернулся в дикую природу:

«Мы желаем ему долгой жизни со своими сородичами», — прокомментировали сотрудники центра.

флора и фауна