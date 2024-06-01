Лисенка-сироту из Артема вернули в дикую природу

Как мы писали ранее, лисенка нашли в заброшенном доме в Артеме. Дети ждали несколько дней возвращения мамы-лисы. Но каждый раз, когда они заглядывали в заброшенный дом, лисенок сидел там один — голодный и беззащитный. Ребята, испугавшись за судьбу малыша, так как вокруг было много бездомных собак, рассказали обо всем взрослым, а после передали юного хищника в центр «Тигр».