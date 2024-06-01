Что изменится в Казахстане с 1 июня

В этот священный день мусульмане совершают ритуальное заклание животных, принося в жертву баранов. В качестве жертвы могут быть выбраны и другие животные — верблюды, коровы (быки), овцы и козы. При этом овцу и козу разрешается резать только одному человеку, тогда как более крупных животных (верблюда или быка) могут разделывать от одного до семи человек.