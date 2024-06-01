Что изменится в Казахстане с 1 июня

АЛМАТЫ, 1 июн — Sputnik. Верующие отпразднуют День Арафа и Курбан Айт, будут запущены рейсы из Казахстана в Урджар, Нукус, Оман и Сеул, а также маршрут скорого поезда Тальго «Астана — Костанай» продлили до станции Актобе — об этом и других изменениях, которые ожидают казахстанцев с 1 июня, читайте в материале Sputnik Казахстан.
Новые рейсы в Урджар
Авиакомпания Qazaq Air с 1 июня запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны. Рейсы будут выполняться с частотой 4 раза в неделю.
Рейсы планируются по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям:
- Астана (08:25) — Урджар (10:10),
- Урджар (14:30) — Астана (16:10),
- Алматы (12:40) — Урджар (14:00),
- Урджар (10:50) — Алматы (12:10).
Полеты из Алматы в Нукус
Также с 1 июня стартуют регулярные рейсы по маршруту Алматы — Нукус (Узбекистан). Рейсы будут выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways.
Пассажирские самолеты будут летать с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А320» емкостью 174 кресла.
- Вылет из Нукуса в 10:05 время по Нукусу;
- Прилет в Алматы в 12:15, время по Алматы;
- Вылет из Алматы в 13:15, время по Алматы;
- Прилет в Нукус в 15:45, время по Нукусу.
Отметим, общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 маршруту по направлению в 28 стран.
Шедевр Леонардо да Винчи впервые в Казахстане
Впервые в Казахстан привезут шедевр Леонардо да Винчи La Bella Principessa.
La Bella Principessa — это портрет молодой девушки из итальянской аристократии. Леонардо да Винчи нарисовал картину в конце XV века.
Выставка пройдет в Национальном музее Астаны с 7 июня по 4 августа.
Казахстанцы смогут вернуть деньги с QIWI-кошельков
До 10 июня казахстанцы смогут вернуть деньги, «зависшие» на QIWI-кошельках. Заявку на возврат нужно оформить на специальном сайте.
Деньги вернут в тенге по курсу Нацбанка на 27 мая владельцам электронных кошельков со статусом «Профессиональный», поэтому в случае необходимости нужно будет повысить статус.
Напомним, в феврале этого года в России лишился лицензии «КИВИ Банк», после чего у некоторых пользователей были заблокированы счета.
Выпускники казахстанских школ получат аттестаты
27 мая в казахстанских школах начался этап сдачи промежуточных и итоговых экзаменов. Они продлятся до 11 июня. По данным Минпросвещения, с 29 мая по 10 июня пройдут заключительные экзамены для учащихся 9 классов, а для одиннадцатиклассников с 28 мая по 11 июня.
Торжественная церемония вручения аттестатов пройдут с 12 по 15 июня. Между тем Минпросвещения призвало не устраивать пышных торжеств, как просил президент.
Прием документов в вузы начнется 20 июня и продолжатся до 25 августа. Прием документов в колледжи начинается с 25 июня. В колледжи принимаются граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства, окончившие 9 или 11 классов.
В силу вступает закон против бытового насилия
16 июня в законную силу вступит закон «Об обеспечении прав женщин и безопасности детей».
15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», а также сопутствующий ему закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях.
Одним из основных изменений, прописанных в новом законе, является ужесточение ответственности за насилие и криминализация побоев:
- за легкий ущерб здоровью семейный дебошир получит штраф размером до 200 МРП (месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и штрафов, 738 400 тенге), либо будет привлечен к общественным работам до 200 часов, либо отправлен под арест до 50 суток.
- штраф за побои увеличили до 80 МРП (295 360 тенге), также могут привлечь к общественным работам до 80 часов, либо арестовать до 25 суток.
Также с 15 июня этого года планируется, что свою работу начнет спецподразделение для борьбы с насилием.
Верующие отпразднуют День Арафа
День Арафа является заключительной частью паломничества в Мекку. В 2024 году он приходится на 15 июня. В этот день миллионы верующих мусульман собираются на горе Арафат, чтобы завершить свой хадж. Паломники молятся к Всевышнему, прося Его о самом сокровенном.
Согласно исламским традициям, если паломник не совершил стояние на горе Арафат, то его хадж считается невыполненным, и ему придется повторить весь путь снова. Те мусульмане, которые встречают День Арафа не на священной горе, должны соблюдать пост.
Считается, что в день Арафа прощаются все грехи, а Аллах принимает все дуа, просьбы людей. Поэтому День Арафа называют самым ценным в году. Однако любой грех, совершенный в этот день, будет иметь гораздо более тяжкие последствия, поэтому мусульманам рекомендуется особенно тщательно избегать даже малейших проступков.
На следующий день верующие начнут отмечать Курбан-байрам — праздник жертвоприношения.
Казахстанцы отметят Курбан-айт
Курбан-айт — праздник жертвоприношения ради Всевышнего — в этом году отмечается 17 июня.
В этот священный день мусульмане совершают ритуальное заклание животных, принося в жертву баранов. В качестве жертвы могут быть выбраны и другие животные — верблюды, коровы (быки), овцы и козы. При этом овцу и козу разрешается резать только одному человеку, тогда как более крупных животных (верблюда или быка) могут разделывать от одного до семи человек.
Курбан-айт — это не только время жертвоприношения, но и возможность проявить щедрость и милосердие. Мясо принесенных в жертву животных обычно распределяется на три части: одна часть остается семье, другая — родственникам и друзьям, а третья раздается нуждающимся и бедным. Этот акт символизирует единство, братство и заботу о ближних.
Оман возобновляет прямое авиасообщение с Казахстаном
С 18 июня 2024 года оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы — Маскат.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю — по вторникам и пятницам. Рейсы выполнять воздушные суда типа «Эйрбас-А320/А321» емкостью 180−230 кресел.
На «Тальго» до Актобе
В связи с повышенным спросом и с учетом технических возможностей, АО «Пассажирские перевозки» (национальный железнодорожный перевозчик в Казахстане) изменило маршрут следования скорого поезда Тальго № 81/82 Астана — Костанай. Теперь, начиная с 10 июня, маршрут скоростного поезда № 81/82 будет включать остановки на станции Актобе.
Поезд будет курсировать через день: отправление из Астаны будет происходить по четным датам, а из Актобе — по нечетным.
Из Астаны в Сеул
С 15 июня 2024 года Air Astana возобновляет рейсы из Астаны в Сеул. Авиасообщение было запущено в 2015 году, но приостановлено в 2020 году из-за пандемии.
Теперь рейсы будут выполняться два раза в неделю на современных самолетах Airbus A321LR.
Эти рейсы из Астаны дополнят уже существующие ежедневные рейсы из Алматы в Сеул, которые Air Astana осуществляет с 2003 года. За последние 22 года по маршруту Алматы — Сеул авиакомпания перевезла порядка 800 тысяч пассажиров.
Завершится прием заявок на ипотечную программу «Наурыз»
25 апреля в Казахстане стартовала ипотечная программа «Наурыз».
Срок подачи заявок составляет 2 месяца. Прием продлится до конца июня. Заявки принимаются в будние дни с девяти утра до девяти вечера.
В рамках программы заявки оцениваются по системе баллов. В список одобренных попадают люди, набравшие наибольшее количество баллов. Баллы начисляются следующим образом:
- за каждую 1 тысячу тенге вознаграждения по вкладу — 1 балл.
- за наличие брака — 5 баллов.
- за наличие детей — 10 баллов.
- представителям уязвимых групп населения, стоящих в очереди, начисляется 10 баллов.
- молодым людям до 35 лет добавляется 5 баллов.