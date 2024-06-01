Рэп-исполнитель из Иркутска MC Zammer записал новую песню ко Дню города

В День города в Иркутске состоялась премьера трека и клипа рэп-исполнителя из Приангарья МC Zammer. Песня называется «Здравствуй», и посвящена любви к родному краю. В клипе можно увидеть знаковые места нашего города: улице Карла Маркса, Глазковский мост, Нижнюю набережную, сквер Кирова и другие.
«С днём рождения, любимый город, с праздником, иркутяне! В 363 всё только начинается», — пишет MC Zammer в посте о премьере песни и клипа.
Кстати, исполнитель выпускает уже не первый трек, посвящённый Иркутску. Ранее у него уже выходили песни о столице Приангарья, треки, посвящённые разным районам города и даже гимн для футбольного клуба «Иркутск». Кстати, сегодня, в День города, MC Zammer также выступит перед горожанами на основной сцене на площади Графа Сперанского. Выступление рэпера запланировано на 20:30.