Рэп-исполнитель из Иркутска MC Zammer записал новую песню ко Дню города

Кстати, исполнитель выпускает уже не первый трек, посвящённый Иркутску. Ранее у него уже выходили песни о столице Приангарья, треки, посвящённые разным районам города и даже гимн для футбольного клуба «Иркутск». Кстати, сегодня, в День города, MC Zammer также выступит перед горожанами на основной сцене на площади Графа Сперанского. Выступление рэпера запланировано на 20:30.