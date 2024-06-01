В Новосибирске мигрантов выселяют из общежития после возмущения местных

Скандал дошел до главы СК РФ Александра Бастрыкина. После этого подрядчик установил вокруг общежития непрозрачный забор. Однако возмущение местных жителей не утихло. В результате работодатель группы узбекских рабочих сказал, что вывезет их из общежития.