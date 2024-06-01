В Новосибирске мигрантов выселяют из общежития после возмущения местных

В Новосибирске случился скандал из-за заселения двухсот мигрантов в общежитие на улице 40 лет Октября на прошлых выходных. Работодатель заявил о намерении вывезти уроженцев Узбекистана после возникшей ситуации.
Местные жители остались недовольны поведением мигрантов. Они толпами ходили пьяными по улице, собирались большими группами возле магазина, пишет «МК в Новосибирске». Из-за этого жители близлежащих домов перестали детей отпускать на улице и встречали жен на остановке после работы.
Скандал дошел до главы СК РФ Александра Бастрыкина. После этого подрядчик установил вокруг общежития непрозрачный забор. Однако возмущение местных жителей не утихло. В результате работодатель группы узбекских рабочих сказал, что вывезет их из общежития.
Напомним, мигранты попали в военкомат после облавы в Кировском районе Новосибирска.