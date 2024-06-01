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В Омске создали интерактивную карту мероприятий на лето 2024 года

Городской департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта создал интерактивную карту событий, которые состоятся в Омске летом 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Сервис начинает работу с 1 июня 2024 года.

«На карте собраны все мероприятия от занятий в клубах по месту жительства и дворовых оздоровительных площадках — до больших городских праздников и спортивных событий. Обновление информации будет производиться в еженедельном режиме», — рассказал в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.

Так, в карту уже занесены такие масштабные мероприятия, как «ВелоОмск» (8 июня); концертная программа ко Дню России (12 июня); празднование Дня молодежи (28 июня); а также другие концерты, культурные и спортивные мероприятия. Каждое из мероприятий имеет свою метку с временем и местом проведения.

Воспользоваться картой можно здесь. Владельцам айфонов необходимо скопировать ссылку и вставить в строку браузера, добавили в пресс-центре мэрии Омска.