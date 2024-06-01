В Омске создали интерактивную карту мероприятий на лето 2024 года

Так, в карту уже занесены такие масштабные мероприятия, как «ВелоОмск» (8 июня); концертная программа ко Дню России (12 июня); празднование Дня молодежи (28 июня); а также другие концерты, культурные и спортивные мероприятия. Каждое из мероприятий имеет свою метку с временем и местом проведения.