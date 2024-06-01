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Названо официальное количество детей, проживающих в Казахстане

Ежегодно 1 июня во всем мире, в том числе и Казахстане, отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим Бюро национальной статистики подсчитало, сколько детей проживают в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн — мальчики, 3,3 млн — девочки. 59,7% детей проживают в городской местности.

«В общей численности населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%. В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области — 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и Шымкент (40,6%)».

Бюро национальной статистики.

Также в Бюро предоставили данные по численности детей до 18 лет в разрезе регионов:

  • Абайская область — 188 321;
  • Акмолинская область — 223 493;
  • Актюбинская область — 330 877;
  • Алматинская область — 556 114;
  • Атырауская область — 274 688;
  • Западно-Казахстанская область — 217 427;
  • Жамбылская область — 465 492;
  • Жетысуская область — 245 056;
  • Карагандинская область — 317 101;
  • Костанайская область — 206 584;
  • Кызылординская область — 335 399;
  • Мангистауская область — 329 613;
  • Павлодарская область — 205 030;
  • Северо-Казахстанская область — 126 424;
  • Туркестанская область — 927 107;
  • Улытауская область — 75 506;
  • Восточно-Казахстанская область — 182 714;
  • Астана — 472 070;
  • Алматы — 665 430;
  • Шымкент — 497 081.

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