Названо официальное количество детей, проживающих в Казахстане

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн — мальчики, 3,3 млн — девочки. 59,7% детей проживают в городской местности.
«В общей численности населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%. В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области — 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и Шымкент (40,6%)».
Также в Бюро предоставили данные по численности детей до 18 лет в разрезе регионов:
- Абайская область — 188 321;
- Акмолинская область — 223 493;
- Актюбинская область — 330 877;
- Алматинская область — 556 114;
- Атырауская область — 274 688;
- Западно-Казахстанская область — 217 427;
- Жамбылская область — 465 492;
- Жетысуская область — 245 056;
- Карагандинская область — 317 101;
- Костанайская область — 206 584;
- Кызылординская область — 335 399;
- Мангистауская область — 329 613;
- Павлодарская область — 205 030;
- Северо-Казахстанская область — 126 424;
- Туркестанская область — 927 107;
- Улытауская область — 75 506;
- Восточно-Казахстанская область — 182 714;
- Астана — 472 070;
- Алматы — 665 430;
- Шымкент — 497 081.