Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с днём защиты детей

«Мир детства хрупок и чист, и от нас с вами, уважаемые взрослые, зависит его мир и покой. Дарите детям любовь, внимание и заботу, поддерживайте, не скупитесь на объятия и ласковые слова — этот бесценный нематериальный багаж позволит им устоять перед любыми ветрами жизни», — написал мэр Омска Сергей Шелест.