Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с днём защиты детей

В первый день лета традиционно отмечается праздник — День защиты детей. В числе первых маленьких омичей поздравили первые лица региона.
«Мир детства хрупок и чист, и от нас с вами, уважаемые взрослые, зависит его мир и покой. Дарите детям любовь, внимание и заботу, поддерживайте, не скупитесь на объятия и ласковые слова — этот бесценный нематериальный багаж позволит им устоять перед любыми ветрами жизни», — написал мэр Омска Сергей Шелест.
О том, что благополучие детей зависит от взрослых и государства сказал и губернатор Омской области Виталий Хоценко:
«В День защиты детей хочу пожелать нам, взрослым, всегда иметь возможность оберегать деток, дарить им радость и безопасность. Детское благополучие в наших руках. Мы живем и работаем, чтобы наши дети были счастливы».