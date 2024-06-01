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Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с днём защиты детей

Они написали тёплые пожелания в своих соцсетях.

Источник: Om1.ru

В первый день лета традиционно отмечается праздник — День защиты детей. В числе первых маленьких омичей поздравили первые лица региона.

«Мир детства хрупок и чист, и от нас с вами, уважаемые взрослые, зависит его мир и покой. Дарите детям любовь, внимание и заботу, поддерживайте, не скупитесь на объятия и ласковые слова — этот бесценный нематериальный багаж позволит им устоять перед любыми ветрами жизни», — написал мэр Омска Сергей Шелест.

О том, что благополучие детей зависит от взрослых и государства сказал и губернатор Омской области Виталий Хоценко:

«В День защиты детей хочу пожелать нам, взрослым, всегда иметь возможность оберегать деток, дарить им радость и безопасность. Детское благополучие в наших руках. Мы живем и работаем, чтобы наши дети были счастливы».

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