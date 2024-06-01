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Холодный июнь в Омской области спрогнозировали синоптики

Первый месяц нынешнего лета в Омской области может быть холоднее обычного.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 77% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: МК.RU Омск

Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу среднемесячная температура воздуха в июне 2024 года будет на 1 градус ниже нормы. А вот количество осадков норму превысить не должно.

Отметим, что среднемесячной температурой для июня в Омске является +18 градусов, а месячной нормой осадков — 55 мм. При этом первый месяц лета не самый дождливый. Больше всего осадков, в среднем, в Омске выпадает в июле, затем идёт август и лишь потом июнь.

Сегодня же, 1 июня, в Омской области ожидаются дожди с грозами. Воздух прогреется до +14…+19 градусов.