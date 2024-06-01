Холодный июнь в Омской области спрогнозировали синоптики

Отметим, что среднемесячной температурой для июня в Омске является +18 градусов, а месячной нормой осадков — 55 мм. При этом первый месяц лета не самый дождливый. Больше всего осадков, в среднем, в Омске выпадает в июле, затем идёт август и лишь потом июнь.