На севере Красноярского края нашли фрагмент черепа шерстистого носорога

«Череп разломлен по сагиттальной плоскости, сохранилась правая часть черепа, без скуловой, верхнечелюстной, нёбной костей и скуловой дуги. Затылочная часть также повреждена, — сообщил ученый. — От носовой части сохранилась правая носовая кость без носовой перегородки. Черепные швы заросшие, подроговые мозоли развиты слабо. Общие размеры черепа довольно крупные, что указывает на принадлежность его взрослому животному».