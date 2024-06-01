На севере Красноярского края нашли фрагмент черепа шерстистого носорога

Сотрудники отдела охраны обнаружили часть кости, которая оказалась фрагментом черепа шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis Blum. Это определил доктор геолого-минералогических наук из Томского государственного университета Андрей Шпанский.
«Череп разломлен по сагиттальной плоскости, сохранилась правая часть черепа, без скуловой, верхнечелюстной, нёбной костей и скуловой дуги. Затылочная часть также повреждена, — сообщил ученый. — От носовой части сохранилась правая носовая кость без носовой перегородки. Черепные швы заросшие, подроговые мозоли развиты слабо. Общие размеры черепа довольно крупные, что указывает на принадлежность его взрослому животному».
Шерстистый носорог — вымершее травоядное млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытных. Животное существовало в эпоху плейстоцена и раннего голоцена и обитало на обширных открытых пространствах Азии и Европы, в том числе и на территории современной Эвенкии.
Окончательное исчезновение вида произошло 8−14 тысяч лет назад. Ученые считают, что причина вымирания носорога— изменение климата и растительного покрова Земли.