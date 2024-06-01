Новосибирские студенты рассказали, как используют и прячут шпаргалки

«Что касается мест, куда прячется шпаргалка, то мы видели десятки вариантов. В ход идут канцелярские шпаргалки, спрятанные в ручки, ластики, линейки. Пищевые шпаргалки тоже часто идут в дело. Формулы прячутся на упаковках шоколадок, бутылок с водой, соком. Это рабочая история, потому что ну кто же запретит бедному студенту взять с собой водичку», — отметила она.