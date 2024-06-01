Скоростное речное сообщение до Николаевска открылось в Хабаровском крае

«Речные перевозки служат основным видом транспорта для ряда населенных пунктов в Хабаровском крае. Одно из социально значимых направлений — Комсомольск — Николаевск. Благодаря компенсации части затрат перевозчику со стороны Правительства края в рамках государственного контракта, цены на билеты остаются доступными для жителей края. Стоимость проезда зависит от удаленности остановочного пункта, а для детей она составляет 50 процентов от стоимости билета, сообщили в региональном министерстве транспорта», — рассказали в региональном минтрансе.