Скоростное речное сообщение до Николаевска открылось в Хабаровском крае

В Хабаровском крае запущено скоростное речное сообщение до Николаевска-на-Амуре. Первый рейс отправился на самом протяженном речном маршруте в крае — скоростной линии Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре. Время в пути занимает около 12 часов, теплоходы проходят 579 километров с остановками в девяти населенных пунктах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Однако, из-за низкого уровня воды теплоходы пока не останавливаются у остановочного пункта Мариинское. На постоянной основе перевозчик будет проводить мониторинг глубины, для возобновления полного рейса необходимо достижения отметки уровня воды минимум 270 сантиметров.
«Речные перевозки служат основным видом транспорта для ряда населенных пунктов в Хабаровском крае. Одно из социально значимых направлений — Комсомольск — Николаевск. Благодаря компенсации части затрат перевозчику со стороны Правительства края в рамках государственного контракта, цены на билеты остаются доступными для жителей края. Стоимость проезда зависит от удаленности остановочного пункта, а для детей она составляет 50 процентов от стоимости билета, сообщили в региональном министерстве транспорта», — рассказали в региональном минтрансе.
Жители края могут ознакомиться с расписанием на официальном сайте министерства или уточнить информацию о предстоящих рейсах у диспетчера по телефону