В Перми демонтируют мост через реку Данилиха

В долине реки Данилиха идут работы по благоустройству сквера Каменских. Как сообщил мэр Перми Эдуард Соснин, там уже вбиты сваи, проводятся сварочные работы, монтируют металлические конструкции для каркаса экотропы.
А 3 июня подрядчик начнет демонтировать мост через реку Данилиху, ведущий от жилого дома по улице Крисанова, 67 до улицы Подгорная. Вместо него будет установлен новый — на винтовых сваях. Планируется, что ходить по новому мосту пермяки смогут уже с 30 июня.
Также в долине реки Данилихи благоустроят еще два парка: за Центральным рынком и Серебрянский парк.