В Перми демонтируют мост через реку Данилиха

А 3 июня подрядчик начнет демонтировать мост через реку Данилиху, ведущий от жилого дома по улице Крисанова, 67 до улицы Подгорная. Вместо него будет установлен новый — на винтовых сваях. Планируется, что ходить по новому мосту пермяки смогут уже с 30 июня.