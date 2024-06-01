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Грозы и до +28°С ожидаются местами в Беларуси в субботу

Календарное лето в Беларуси начинается с теплой погоды и небольших осадков — кратковременных дождей и гроз.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 77% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах республики в первый летний день, об этом сообщили в Белгидромете.

В целом по стране синоптики прогнозируют переменную облачность, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +22.. +28°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.