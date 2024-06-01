Главе Краснозерского района избирают меру пресечения в Новосибирске

1 июня в Центральной районном суде Новосибирска избирают меру пресечения главе Краснозерского района Оксане Семеновой. Ее задержали накануне.
— Глава района истребовала у различных организаций имущество, находившееся у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. После чего она передала это имущество в аренду другой организации по заниженной стоимости, — сообщает прокуратура Новосибирской области.
Семенова, чтобы реализовать свой умысел, дала указание подчиненному. Он под ее давлением подготовил фиктивное заключение эксперта. В документе в несколько раз занизили рыночную стоимость арендной платы за имущество тепло- и водоснабжения населения района.
Своими действиями Семенова нанесла бюджету района крупный ущерб — в 2,5 миллиона. На нее возбудили уголовное дело по 286 статье Уголовного кодекса РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий.