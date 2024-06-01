Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе Краснозерского района избирают меру пресечения в Новосибирске

Ей вменяют превышение должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в Центральной районном суде Новосибирска избирают меру пресечения главе Краснозерского района Оксане Семеновой. Ее задержали накануне.

— Глава района истребовала у различных организаций имущество, находившееся у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. После чего она передала это имущество в аренду другой организации по заниженной стоимости, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Семенова, чтобы реализовать свой умысел, дала указание подчиненному. Он под ее давлением подготовил фиктивное заключение эксперта. В документе в несколько раз занизили рыночную стоимость арендной платы за имущество тепло- и водоснабжения населения района.

Своими действиями Семенова нанесла бюджету района крупный ущерб — в 2,5 миллиона. На нее возбудили уголовное дело по 286 статье Уголовного кодекса РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий.