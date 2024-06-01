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Пляжный сезон планируют открыть в Перми 15 июня

Всё зависит от погоды.

Источник: Аргументы и факты

Власти планируют открыть в Перми пляжный сезон 15 июня, сообщила телекомпания «Рифей» со ссылкой на мэрию города.

В администрации уточнили, что это предполагаемая дата. Всё будет зависеть от погоды.

Отдохнуть у воды в черте города пермяки смогут на четырёх пляжах: у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, около КамГЭС, в Новых Лядах. Подготовка к новому сезону началась ещё 1 мая.

Ранее perm.aif.ru писал, что 1 и 2 июня в Пермском крае будет тепло и солнечно. Такая погода установится благодаря антициклону. По ночам ещё будет прохладно — около +7°.