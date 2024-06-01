Пляжный сезон планируют открыть в Перми 15 июня

Власти планируют открыть в Перми пляжный сезон 15 июня, сообщила телекомпания «Рифей» со ссылкой на мэрию города.
В администрации уточнили, что это предполагаемая дата. Всё будет зависеть от погоды.
Отдохнуть у воды в черте города пермяки смогут на четырёх пляжах: у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, около КамГЭС, в Новых Лядах. Подготовка к новому сезону началась ещё 1 мая.
Ранее perm.aif.ru писал, что 1 и 2 июня в Пермском крае будет тепло и солнечно. Такая погода установится благодаря антициклону. По ночам ещё будет прохладно — около +7°.