На 9% в Новосибирске выросли средние предлагаемые зарплаты

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак пояснила порталу: среди директоров магазинов не хватает опытных управленцев, поэтому работодатели создают конкурентные предложения. Промоутеры стали особенно необходимы перед летним сезоном. Рынок продолжает нуждаться в мастерах бытовой техники, на их услуги всегда есть спрос.