На 9% в Новосибирске выросли средние предлагаемые зарплаты

Об этом написал «РБК Новосибирск» со ссылкой на «Авито Работа».
Больше всего предлагаемые зарплаты в Новосибирске увеличились для директоров магазинов, промоутеров и мастеров по ремонту бытовой техники — 73,7 тысяч, 43,7 тысяч и 104,4 тысячи, соответственно.
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак пояснила порталу: среди директоров магазинов не хватает опытных управленцев, поэтому работодатели создают конкурентные предложения. Промоутеры стали особенно необходимы перед летним сезоном. Рынок продолжает нуждаться в мастерах бытовой техники, на их услуги всегда есть спрос.
Кроме того, востребованы:
водители спецтехники — число вакансий весной 2024-го выросло в 7,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — предлагают зарплату в 93,4 тысячи;
водители газели — спрос вырос в 6,8 раз — зарплата около 74,6 тысяч;
стикеровщики — спрос вырос в 5,2 раза — зарплата более 59,7 тысяч.
Что касается специалистов данных профессий, так они всегда в дефиците, отметила специалист «Авито Работа».
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