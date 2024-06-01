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На 9% в Новосибирске выросли средние предлагаемые зарплаты

Средние зарплаты, которые предлагают соискателям Новосибирска, с марта по май 2024 выросли до 57,6 тысяч рублей (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Источник: Сиб.фм

Об этом написал «РБК Новосибирск» со ссылкой на «Авито Работа».

Больше всего предлагаемые зарплаты в Новосибирске увеличились для директоров магазинов, промоутеров и мастеров по ремонту бытовой техники — 73,7 тысяч, 43,7 тысяч и 104,4 тысячи, соответственно.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак пояснила порталу: среди директоров магазинов не хватает опытных управленцев, поэтому работодатели создают конкурентные предложения. Промоутеры стали особенно необходимы перед летним сезоном. Рынок продолжает нуждаться в мастерах бытовой техники, на их услуги всегда есть спрос.

Кроме того, востребованы:

водители спецтехники — число вакансий весной 2024-го выросло в 7,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — предлагают зарплату в 93,4 тысячи;

водители газели — спрос вырос в 6,8 раз — зарплата около 74,6 тысяч;

стикеровщики — спрос вырос в 5,2 раза — зарплата более 59,7 тысяч.

Что касается специалистов данных профессий, так они всегда в дефиците, отметила специалист «Авито Работа».

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что 10 млн в лотерею выиграла блондинка-фотограф из Новосибирска.