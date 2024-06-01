Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На международных соревнованиях в Турции снайперы Узбекистана заняли первое место

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Снайперы Министерства обороны Узбекистана заняли первое место на соревнованиях в Турции, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным оборонного ведомства, команда узбекистанских снайперов достойно приняла участие в соревнованиях «Самая лучшая снайперская команда», проходивших с 20 по 31 мая. Всего конкурс собрал 36 команд из 11 стран.

Снайперы Узбекистана в очередной раз продемонстрировали свою высокую подготовку, зафиксировав пять рекордных результатов в различных видах соревнований.

По итогам соревнований военнослужащие Узбекистана завоевали первое место. Второе место пьедестала почета заняла принимающая страна — Турция, третье место досталось команде Бахрейна.

Напомним, что два года назад на таком же соревновании Узбекистан был на втором месте.