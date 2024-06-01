На международных соревнованиях в Турции снайперы Узбекистана заняли первое место

По данным оборонного ведомства, команда узбекистанских снайперов достойно приняла участие в соревнованиях «Самая лучшая снайперская команда», проходивших с 20 по 31 мая. Всего конкурс собрал 36 команд из 11 стран.
Снайперы Узбекистана в очередной раз продемонстрировали свою высокую подготовку, зафиксировав пять рекордных результатов в различных видах соревнований.
По итогам соревнований военнослужащие Узбекистана завоевали первое место. Второе место пьедестала почета заняла принимающая страна — Турция, третье место досталось команде Бахрейна.
Напомним, что два года назад на таком же соревновании Узбекистан был на втором месте.