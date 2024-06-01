Губернатор Красноярского края поздравил жителей региона с Днем защиты детей

По их словам, сейчас в крае насчитывается почти 320 тысяч семей с детьми. Для ребятишек работают музеи, библиотеки, театры, творческие лаборатории, а также проводятся тематические фестивали и конкурсы. Кроме того, в 2024 году откроется Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.