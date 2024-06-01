Губернатор Красноярского края поздравил жителей региона с Днем защиты детей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко поздравили жителей региона с Днем защиты детей.
По их словам, сейчас в крае насчитывается почти 320 тысяч семей с детьми. Для ребятишек работают музеи, библиотеки, театры, творческие лаборатории, а также проводятся тематические фестивали и конкурсы. Кроме того, в 2024 году откроется Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
— Пусть первый день лета будет для вас добрым и радостным. Желаем всем удачи, отличного настроения, бодрости и энергии, — добавили руководители региона.
Ранее мы публиковали программу мероприятий на День защиты детей в краевом центре. Праздничные локации для ребятишек организуют по всему городу — от острова Татышев до парка «Роев ручей». Так, Красноярский академический государственный ансамбль танца Сибири имени Годенко подготовил концерт специально для детей. Юные горожане увидят смелых и удалых казаков, незадачливого рыбака, задиристых петухов с забавными цыплятами и много чего еще интересного.