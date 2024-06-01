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В начале лета в Перми пройдут грозы

Погода в июне будет теплой.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 77% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

По данным Гидрометцентра России, погода в июне в Прикамье будет близка к климатической норме. В среднем температура воздуха составит от 14 до 18 градусов, сообщил Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом, после майских заморозков, первая декада месяца будет теплее обычного.

Но на следующей неделе ожидаются сильные осадки — короткие, но обильные ливни, сопровождаемые грозами.

Кстати, завершившийся май в Пркиамье был самым холодным с 1969 года. Средняя температура воздуха была всего +6,4 градуса (на 5,1 градуса ниже нормы и на 0.4 градуса холоднее апреля нынешнего года).