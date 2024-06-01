В начале лета в Перми пройдут грозы

По данным Гидрометцентра России, погода в июне в Прикамье будет близка к климатической норме. В среднем температура воздуха составит от 14 до 18 градусов, сообщил Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При этом, после майских заморозков, первая декада месяца будет теплее обычного.
Но на следующей неделе ожидаются сильные осадки — короткие, но обильные ливни, сопровождаемые грозами.
Кстати, завершившийся май в Пркиамье был самым холодным с 1969 года. Средняя температура воздуха была всего +6,4 градуса (на 5,1 градуса ниже нормы и на 0.4 градуса холоднее апреля нынешнего года).