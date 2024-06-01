В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены для 9-классников

«В этом году у нас 9-й класс заканчивают около 108 тыс. выпускников. Перечень выпускных экзаменов, формы их проведения по сравнению с прошлым годом не изменились. Девятиклассникам предстоит сдать четыре обязательных выпускных экзамена: это контрольная работа по математике, по русском языку — изложение, белорусскому языку — изложение, история Беларуси сдается в устной форме. Период проведения выпускных экзаменов — с 1 по 10 июня. Письменные экзамены ребята будут писать 3, 5 и 7 июня. Тексты для проведения выпускных экзаменов, как и в прошлые годы, специалисты Министерства образования будут объявлять по телевидению и радио, а также они будут размещаться на сайте Министерства образования», — рассказала Ирина Каржова.



Конкретные даты проведения выпускных экзаменов устанавливает руководитель учреждения образования с учетом требований санитарных норм. «Одно из требований — чтобы выпускные экзамены не проводились два дня подряд, между ними должен быть хотя бы один день перерыва. Поэтому, учитывая, что письменные экзамены 3, 5 и 7 июня, мы будем диктовать все три предмета: русский, белорусский, математику. А директор уже своим расписанием будет определять, кто третьего числа пишет русский, кто — математику, кто — белорусский. Более того, если в учреждении образования много 9-х классов в параллели, есть же большие школы, то часть классов могут 3 июня писать русский, часть — белорусский, часть — математику. В остальные дни — меняться», — пояснила замначальника главного управления.



1 июня ребята могут сдавать устный экзамен по истории Беларуси. «Билеты утверждены Министерством образования. Второй вопрос билета предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умения учащихся работать с исторической информацией: фрагментом исторического документа, исторической картой, схемой, таблицей, диаграммой. Эти вопросы едины для всех, они разработаны Министерством образования и тоже доведены до учреждений образования», — констатировала представитель министерства.