День защиты детей в Кузбассе празднуют 535 тысяч несовершеннолетних

На начало 2024 года численность детей моложе 18 лет составляла 535,3 тыс. человек. В 2023 г. в регионе проживало 547,2 тыс. несовершеннолетних. Таким образом, за год число юных кузбассовцев уменьшилось почти на 12 тысяч.