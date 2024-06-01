День защиты детей в Кузбассе празднуют 535 тысяч несовершеннолетних

К международному дню защиты детей 1 июня Кемеровостат подсчитал, сколько несовершеннолетних в Кузбассе.
На начало 2024 года численность детей моложе 18 лет составляла 535,3 тыс. человек. В 2023 г. в регионе проживало 547,2 тыс. несовершеннолетних. Таким образом, за год число юных кузбассовцев уменьшилось почти на 12 тысяч.
Доля несовершеннолетних в общей численности населения области составляет 21%.
Больше половины — 51,3% — это мальчики. В Кемеровостате отмечают, что только среди детей наблюдается устойчивая тенденция преобладания мужского населения над женским — на 100 девочек рождается примерно 106 мальчиков.
Большая часть юных кузбассовцев проживает в городах — 86,4%.