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День защиты детей в Кузбассе празднуют 535 тысяч несовершеннолетних

За год число детей в регионе сократилось почти на 12 тыс. человек.

К международному дню защиты детей 1 июня Кемеровостат подсчитал, сколько несовершеннолетних в Кузбассе.

На начало 2024 года численность детей моложе 18 лет составляла 535,3 тыс. человек. В 2023 г. в регионе проживало 547,2 тыс. несовершеннолетних. Таким образом, за год число юных кузбассовцев уменьшилось почти на 12 тысяч.

Доля несовершеннолетних в общей численности населения области составляет 21%.

Больше половины — 51,3% — это мальчики. В Кемеровостате отмечают, что только среди детей наблюдается устойчивая тенденция преобладания мужского населения над женским — на 100 девочек рождается примерно 106 мальчиков.

Большая часть юных кузбассовцев проживает в городах — 86,4%.