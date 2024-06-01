Город, где создали Мирамистин и придумали штаны: чем прославился Симферополь

Симферопольское водохранилище раскинулось на месте пустыря в декабре 1955 года. На его берегу были построены причалы, водные станции, рестораны, кафе, был оборудован пляж и даже курсировали небольшие пассажирские катера. А в 1968 году здесь прошел этап Чемпионата Европы по подводному плаванию. Крымчане называли водохранилище «морем». Но уже в конце 60-х оно стало режимным объектом, и рекреационная деятельность здесь прекратилась.