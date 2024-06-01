Город, где создали Мирамистин и придумали штаны: чем прославился Симферополь

Симферополь 1 июня отмечает юбилей — 240 лет со дня основания. Не все знают, что изначально главный город полуострова должен был располагаться в Старом Крыму, а название ему дали по совету архиепископа. При этом в Симферополе придумали штаны и создали известный антисептик. «Комсомолка» собрала интересные факты о крымской столице.
ГОРОД-СОБИРАТЕЛЬ.
У названия города Симферополь греческое происхождение. Его переводят как «город пользы», «город-собиратель», «город общего блага», «город-хранитель». Есть данные, что имя новому городу было выбрано по совету архиепископа Славянского и Херсонского Евгения Булгариса.
Первоначально центр новой Таврической области — город с названием Симферополь — должен был располагаться в Старом Крыму. А на месте нынешнего Симферополя, где находился городок Ак-Мечеть, планировался город Левкополь.
НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ.
На плато нынешних Петровских скал в Симферополе в III веке до нашей эры скифы основали поселение, которое вошло в историю как Неаполь Скифский. Здесь был найден мавзолей царя Скилура. Он был похоронен в полном боевом облачении и с огромным количеством золота. При раскопках археологи нашли почти полторы тысячи золотых украшений и амулеты из самоцветных камней.
А пещера Чокурча, расположенная на берегу Малого Салгира между улицами Буденного и Луговая, считается одним из древнейших жилищ человека на территории Европы.
— На территории палеолитической стоянки Чокурча археологами были обнаружены самые ранние на территории России рисунки — примитивные изображения птиц и животных на костях мамонта. Возраст их около 40 тысяч, — рассказал КП-Крым симферопольский краевед Иван Коваленко.
СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.
Симферопольское водохранилище раскинулось на месте пустыря в декабре 1955 года. На его берегу были построены причалы, водные станции, рестораны, кафе, был оборудован пляж и даже курсировали небольшие пассажирские катера. А в 1968 году здесь прошел этап Чемпионата Европы по подводному плаванию. Крымчане называли водохранилище «морем». Но уже в конце 60-х оно стало режимным объектом, и рекреационная деятельность здесь прекратилась.
В Симферопольском водохранилище есть островок-глыба, состоящий из известняка Пермского периода, возраст которого более 200 миллионов лет.
Максимальная глубина Симферопольского водохранилища в несколько раз больше глубины Азовского моря.
ИЗОБРЕТЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ В СИМФЕРОПОЛЕ.
— Многие ученые считают, что такой элемент одежды, как штаны, придумали скифы. Мы знаем, что на месте нынешнего Симферополя находилась столица государства скифов — Неаполь Скифский. Ну, а разве не в столице находились самые лучшие скифские портные и было самое массовое производство штанов?! Можно говорить, что Симферополь — родина штанов! — рассказывает Иван Коваленко.
В Симферополе великий врач Николай Иванович Пирогов первым в мире создал новую систему ухода за ранеными при помощи сестер милосердия. Первые медсестры в мире появились именно в Симферополе.
В 1912 году в Симферополе капельмейстер Яков Богорад написал самый известный военный марш — «Прощание славянки». И именно в Симферополе он был впервые исполнен — на плацу возле казарм 51-го Литовского полка.
Именно в Симферополе был создан препарат Мирамистин, благодаря которому миллионы людей смогли вылечиться от болезней. В 70-е годы это лекарство испытали на орбите, и его свойства были признаны «подходящими».
В ЧЕМ ЕЩЕ СИМФЕРОПОЛЬ ПЕРВЫЙ.
Детский парк Симферополя открыли 19 мая 1958 в день 36-й годовщины пионерии. Считается, что он стал первым специализированным парком для детей в СССР. В его зооуголке в 1950−60-х годах прошлого столетия обитали пингвины.
16 апреля 1961 года в Симферополе (на углу улиц Пушкина и Горького) был установлен первый в мире памятник Юрию Гагарину — первому землянину в космосе!
В Симферополе в начале XX века был открыт первый в России каток для катания на роликах.
УЛИЦЫ ГОРОДА.
Самые длинные улицы Симферополя — Киевская и Севастопольская протяженностью около 6 километров каждая. На звание самых коротких претендуют Ремесленная (около 85 метров) и Каховская (около 87 метров).
Улица 8 Марта раньше называлась Инвалидная. Ее переименовали в 1950-х годах.
«Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на Тенистой улице я постою в тени….». По одной из версий, песню, которую исполнил Юрий Антонов, посвятили Симферополю. По другой — это собирательный образ городов полуострова, а песню написали в подарок к юбилею Крымской области в 1985 году.
ИЗВЕСТНЫЕ УРОЖЕНЦЫ СИМФЕРОПОЛЯ.
В 1921 году Симферополе режиссер популярного советского фильма «Ко мне, Мухтар!» Семен Исаевич Туманов.
Уроженцем Симферополя также является создатель и бессменный ведущий знаменитой телеигры «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов (Калманович).
Родился в Симферополе и Роман Филиппов — актер театра и кино, которого многие помнят по комичной фразе «Будете у нас на Колыме» из «Бриллиантовой руки».
Екатерина Серебрянская — первая Олимпийская чемпионка из Симферополя, завоевавшая золото в индивидуальном зачете по художественной гимнастике на Олимпиаде-1996 в Атланте.
В 1982 году в Симферополе родилась Яна Клочкова — пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка. На Олимпиаде 2000 гола в Сиднее Яна установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
В 1990 году в Симферополе родился шахматист, чемпион мира Сергей Карякин. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории.
Кроме того, в Симферополе сформировался как великий ученый физик Игорь Васильевич Курчатов, как великая актриса Фаина Раневская, а как великий композитор — Исаак Дунаевский.
КИНО, КОТОРОЕ СНИМАЛИ В СИМФЕРОПОЛЕ.
Самый знаменитый фильм, в котором мелькнул Симферополь — «Кавказская пленница». Побег Шурика из психиатрической больницы снимался на нынешней улице Караманова. Актер Александр Демьяненко убегал по дороге между парком Шевченко и заводом имени 1 Мая.
Картина «Шофер на один рейс» с Лидией Федосеевой-Шукшиной и Олегом Ефремовым также снималась в Симферополе в 1980-х. Герои гуляют по набережной Салгира, пьют из фонтана грека Савопуло, посещают ресторан «Океан», читают «Крымскую правду» на проспекте Кирова и рассматривают город с Петровских скал.
Железнодорожный вокзал Симферополя можно увидеть в десятке картин, но самая узнаваемая его часть видна в советском фильме «Любовь с привилегиями», «Накануне премьеры», «Сумка инкассатора».
В 1990-х в симферопольском аэропорту снимался эпизод фильма «Полицейская история-4. Первый удар» со знаменитым гонконгским актером и каскадером Джеки Чаном.