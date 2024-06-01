День защиты детей отмечается в Нижнем Новгороде

Сегодня по всему городу пройдут праздничные программы. Собрали для вас события на разных локациях:
В 10:00 на Ярмарке дети смогут подкрепиться мороженным, а также попробовать самим создать сладости и поучаствовать в конкурсах.
С 12:00 до 16:00 часов на главной сцене парка «Швейцария» пройдет концертная программа с участием вокальных коллективов, танцоров, солистов оркестра и шоу роботов. Также в 14:30 будет проходить квест «Нижегородская Швейцария».
У локации «Шишка» с 11:00 до 13:00 детям подготовили игры с аниматорами, а у детского центра — развивающие игры. С 13:00 до 14:00 пройдет интеллектуальная игра по сказкам Пушкина.
Активности также пройдут и в Автозаводском районе. Программа «Семейное чтение сближает поколения» будет длиться с 10:00 до 18:00 и включает в себя выступления артистов, флешмобы, конкурсы и розыгрыши призов.
В «Дубках» программа продлится с 11:00 до 17:00. Посетителей локации ожидают развлекательные фитнес-игры. По завершении дня, самые активные участники получат награды. Также в течение всего дня на сцене парка будет проходить «Фестиваль детства 2024».
На центральной площади парке Станкозавода с 11:00 до 13:00 состоится «пиратская» вечеринка, а с 12:00 до 17:00 запланирована тематическая игра.
В парке «Светлоярский» посетители смогут посмотреть на выступления артистов в 12:00 на центральной сцене. После пройдут представления с мыльными пузырями и ходулистами, выступления фокусника и мастер-классы.
Возле третьего озера Щелковского хутора нижегородцев ждут квест-игры с 12:00 до 15:00.
В 11:00 в парке имени Свердлова состоится концерт, а в дворце культуры «Кудьма» в 12:00 начнется развлекательная программа.
В музее-квартире А. М. Горького в 11:00 стартуют активности, включающие в себя экскурсию и игры, а в музее имени Сахарова в 13:00 пройдут беседы о создателе ядерного щита.
В библиотеке имени Достоевского в 11:00 состоится фестиваль детства.
В 13:30 в туристическом информационном центре стартуют мастер-классы, где участники смогут научиться росписи и лепке традиционной жбанниковской игрушки, украшению ложек, а также изготовлению оригинальных ковриков и брелоков.