У заключенного депутата Глискова отобрали книгу «Слово пацана»

В NGS24.RU рассказали, что депутат горсовета Роман Крастелев отправил книгу Глискову еще 17 апреля. Она очень долго шла, а после ее вовсе изъяли, хотя она не запрещена и не находится в реестрах. В краевом ГУФСИН отказались называть причину изъятия, попросив отправить запрос.