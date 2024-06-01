У заключенного депутата Глискова отобрали книгу «Слово пацана»

Напомним, что Александр Глисков сейчас находится в красноярском СИЗО по делу о получении взятки. Он регулярно рассказывает, какие условия содержания в тюрьме.
Так, недавно депутат решил почитать книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х» от автора Роберта Гараева. Глисков даже не успел притронуться к книге, когда ее изъяли.
«Крастелев отправил книгу с автографом автора, однако местный Рэтчед, Капитан Воронин, лично не выдал подарок со словами: “Вам такое читать вредно” и забрал себе. Ранее был замечен в симпатиях к партии “Новые люди”, — написали в тг-канале.
В NGS24.RU рассказали, что депутат горсовета Роман Крастелев отправил книгу Глискову еще 17 апреля. Она очень долго шла, а после ее вовсе изъяли, хотя она не запрещена и не находится в реестрах. В краевом ГУФСИН отказались называть причину изъятия, попросив отправить запрос.