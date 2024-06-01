Гул бомбардировщиков в ночь на 1 июня заставил не спать волгоградцев

Ночь на 1 июня выдалась в Волгограде неспокойной. После часа ночи даже крепко спавшие в своих постелях жители города начали просыпаться от сильного гула. Кто-то принялся задаваться вопросом в соцсетях, что же так гудит, хотя большинство волгоградцев более чем за два года привыкли к звукам пролетающих по ночам над городом сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев, издающих такой гул.