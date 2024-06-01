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Гул бомбардировщиков в ночь на 1 июня заставил не спать волгоградцев

Жители всех районов Волгограда проснулись от сильного гула в небе.

Источник: Комсомольская правда

Ночь на 1 июня выдалась в Волгограде неспокойной. После часа ночи даже крепко спавшие в своих постелях жители города начали просыпаться от сильного гула. Кто-то принялся задаваться вопросом в соцсетях, что же так гудит, хотя большинство волгоградцев более чем за два года привыкли к звукам пролетающих по ночам над городом сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев, издающих такой гул.

Правда, этой ночью звуки были гораздо громче обычного, их было слышно даже тем, кто с вечера плотно закрыл окна и включил кондиционеры.

— Может, это были какие-то более мощные самолеты, гудело знатно, — делятся эмоциями волгоградцы.

Напомним, предыдущей ночью волгоградцы тоже не спали — на юге города всю ночь выли сирены со стороны нефтеперерабатывающего завода.