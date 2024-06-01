Самое популярное имя среди детей назвали в Казахстане

На 1 января 2024 года младенцы, то есть дети в возрасте до одного года, формировали 6% от общей численности маленьких казахстанцев — 384,8 тыс. человек. На дошколят (от 1 до 5 лет) приходилось 30% — 2,06 млн человек. Доля младших школьников (от 6 до 9 лет) составляла 23%, или 1,57 млн человек, подростков (от 10 до 14 лет) — 27%, или 1,84 млн человек. Соответственно, еще 15% обеспечивали девушки и юноши в возрасте от 15 до 17 лет — 0,96 млн человек.