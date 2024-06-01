Желающие проститься с Заворотнюк выстроились около Покровского монастыря

Дочь актрисы Анна в тот же день опубликовала в личном блоге пост о смерти матери. Также она выложила фотографию со звездной мамой. По словам девушки, снимок был сделан восемь лет назад, когда они вместе попали под сильный дождь. В свою очередь телеведущий и журналист Сергей Майоров рассказал, что узнал состоянии Заворотнюк в ночь ее смерти.