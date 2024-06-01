Реестр ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Что касается самых популярных имен, то у малышей мужского пола это Амир (так назвали 231 новорожденного), Марк (167), Тимур (165), Матвей (150) и Эмир (146), а у женского — Амина (197), Арина (164), София (159), а также Ева и Эмилия (по 153).