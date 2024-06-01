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Реестр ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Самыми популярными именами новорожденных в Башкирии остаются Амир и Амина.

Источник: Комсомольская правда

Названы самые редкие имена новорожденных в Башкирии с начала 2024 года. Новые данные опубликовал реестр ЗАГС.

Согласно информации ведомства, в республике среди мальчиков редкими стали имена Вильям, Петр, Сулаймон, Ридван и Ранис, а среди девочек — Асселия, Вильнара, Ясира, Назира и Элуна.

Что касается самых популярных имен, то у малышей мужского пола это Амир (так назвали 231 новорожденного), Марк (167), Тимур (165), Матвей (150) и Эмир (146), а у женского — Амина (197), Арина (164), София (159), а также Ева и Эмилия (по 153).

демография