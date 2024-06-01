Станции метро «Удельная» и «Фрунзенская» закрыли на капремонт 1 июня

— С 1 июня для удобства пассажиров суммарно на пять единиц будет усилено движение на: автобусном маршруте № 50 и троллейбусных маршрутах №№ 15, 17. Также с этого дня для автобусов №№ 50, 225 и троллейбусов №№ 15, 17 ввели остановку «Станция метро “Фрунзенская” у дома № 72 на Московском проспекте», — отметили в Комтрансе.