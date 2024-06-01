Станции метро «Удельная» и «Фрунзенская» закрыли на капремонт 1 июня

Сегодня, 1 июня, станции метро «Удельная» и Фрунзенская" закрыли на длительный капитальный ремонт. На время работ в Петербурге усилили движение наземного транспорта. Об этом напомнила пресс-служба городского комитета по транспорту.
— С 1 июня станция метро «Удельная» закрыта на капитальный ремонт. В течение 11 месяцев станция не будет работать на вход и выход. На время работ пассажиры могут воспользоваться соседними станциями метро: «Озерки», «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект», — уточнили чиновники.
Кроме того, для комфорта горожан в городе усилили движение наземного транспорта. Так, с первого дня лета автобусы маршрутом №№ 38 и 45 начали следовать прямо до станции метро «Пионерская», автобусы маршрутом № 85 ходят до станции «Комендантский проспект», автобусы маршрутом № 222 — до станции «Озерки».
На маршрутах №№ 45, 222, 86, 93 и 171 дополнительно ввели 13 автобусов, трамваев, которые следуют под №№ 20 и 21, также стало больше на две единицы.
Всего транспортное обслуживание пассажиров на время реконструкции «Удельной» будут осуществлять 13 маршрутов наземного транспорта.
— 10 автобусных: №№ 38, 40, 45, 85, 86, 112, 208, 219, 222, 279, а также три трамвайных: №№ 9, 20, 21. С 30 мая до 3 июня включительно в утренние и вечерние часы у станции «Удельная» будут дежурить волонтеры, — добавили чиновники.
К слову, «Удельную» не ремонтировали на протяжении последних 40 лет. Специалисты приведут в порядок наклонный ход, эскалаторный, кассовый и машинный залы, служебные помещения, а также обновят инженерные сети.
С первого дня лета также перестанет быть доступной станция метро «Фрунзенская». Ее откроют только летом 2027 года.
— С 1 июня для удобства пассажиров суммарно на пять единиц будет усилено движение на: автобусном маршруте № 50 и троллейбусных маршрутах №№ 15, 17. Также с этого дня для автобусов №№ 50, 225 и троллейбусов №№ 15, 17 ввели остановку «Станция метро “Фрунзенская” у дома № 72 на Московском проспекте», — отметили в Комтрансе.
Чиновники обратили внимание, что остановка «Станция метро “Фрунзенская” переименована в “Смоленская улица” в прямом направлении движения на автобусных маршрутах №№ 50, 225.
— Всего на время реконструкции «Фрунзенской» пассажиров будут обслуживать шесть маршрутов наземного транспорта: четыре автобусных — №№ 50, 65, 225, 263, два троллейбусных — №№ 15, 17, — добавили чиновники.
К слову, на станции «Фрунзенская» планируют реконструировать вестибюль, полностью заменить эскалаторы и создать на месте Единый диспетчерский центр метрополитена. Стоимость планируемых работ составляет более девяти миллиардов рублей.