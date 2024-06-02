Новые сервисы на Госуслугах появились для жителей Иркутской области

— В этом году в Иркутской области стало возможно дистанционно воспользоваться шестью видами услуг, в планах перевести в онлайн еще семь сервисов до конца года. В их числе услуги в сфере соцзащиты, опеки и попечительства., — заметил заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц.