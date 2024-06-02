Новые сервисы на Госуслугах появились для жителей Иркутской области

Жителям Приангарья, которые пользуются Единым порталом государственных услуг, теперь доступны новые функции. Речь идет о соцподдержке семей с детьми и постановке в очередь на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— В этом году в Иркутской области стало возможно дистанционно воспользоваться шестью видами услуг, в планах перевести в онлайн еще семь сервисов до конца года. В их числе услуги в сфере соцзащиты, опеки и попечительства., — заметил заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц.
Перевод соцподдержки в цифровой вид позволит сократить сроки ее предоставления в два-три раза: с 20−30 рабочих дней до десяти. Уменьшился и объем документов, которые нужно предоставить при составлении заявки, вместо 48 необходимых бумаг теперь нужно предоставить всего 34.