Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. Как пояснил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев, «такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым».