Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
Ранее, 29 мая, в МЧС России объявляли затяжное — на четыре дня — штормовое предупреждение в Крыму из-за пожарной опасности.
С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. Как пояснил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев, «такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым».
В последний день весны в Ростовской области после удара молнии загорелся лес. Пожар был локализован на площади 169 гектаров.