Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости Крым. На юге и востоке Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, из-за чего штормовое предупреждение продлено еще на четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2—5 июня в южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 29 мая, в МЧС России объявляли затяжное — на четыре дня — штормовое предупреждение в Крыму из-за пожарной опасности.

С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. Как пояснил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев, «такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым».

В последний день весны в Ростовской области после удара молнии загорелся лес. Пожар был локализован на площади 169 гектаров.