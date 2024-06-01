Собянин поздравил юных москвичей с Днем защиты детей и пожелал им отличного летнего отдыха

«Поздравляю с Международным Днем защиты детей! Дети — самое дорогое, что у нас есть в жизни, наше настоящее и будущее. Мы отдаем им свою любовь, окружаем лаской и вниманием, стремимся делать все, чтобы они выросли умными, добрыми и счастливыми. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного летнего отдыха. Пусть всегда согревает тепло родительского дома», — написал Собянин в своем Telegram-канале.