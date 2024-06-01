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Собянин поздравил юных москвичей с Днем защиты детей и пожелал им отличного летнего отдыха

Мэр столицы подчеркнул, что город и дальше будет заботиться о том, «чтобы у юных жителей было самое лучшее в мире детство».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил юных жителей города с Днем защиты детей и пожелал им здоровья, а также отличного летнего отдыха.

«Поздравляю с Международным Днем защиты детей! Дети — самое дорогое, что у нас есть в жизни, наше настоящее и будущее. Мы отдаем им свою любовь, окружаем лаской и вниманием, стремимся делать все, чтобы они выросли умными, добрыми и счастливыми. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного летнего отдыха. Пусть всегда согревает тепло родительского дома», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Москва и дальше будет заботиться о том, чтобы у юных жителей было самое лучшее в мире детство.

Собянин Сергей