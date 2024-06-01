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Жители Самарской области 3 июня смогут увидеть на ночном небе парад планет

Самарцы станут свидетелями одного из главных астрономических событий года.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в понедельник, 3 июня 2024 года, небо над Самарской областью украсит редкое зрелище — парад планет. Сразу шесть небесных тел выстроятся в ряд. Это удивительное явление астрономы называют главным событием года. Оно бывает лишь раз в 18−20 лет.

Меркурий, Марс и Юпитер жители региона смогут увидеть невооруженным глазом, что подарит особое удовольствие любителям звездного неба. Однако для наблюдения за Сатурном, Ураном и Нептуном потребуется телескоп, так как они расположены дальше от Земли.

Это явление носит название «Большой парад планет». Лучшее место для его наблюдения — территория с открытым горизонтом, где нет высоких зданий или деревьев, которые могут помешать обзору. Специалисты рекомендуют начинать наблюдение минимум за час до восхода солнца.

космос