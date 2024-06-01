Жители Самарской области 3 июня смогут увидеть на ночном небе парад планет

Ночью в понедельник, 3 июня 2024 года, небо над Самарской областью украсит редкое зрелище — парад планет. Сразу шесть небесных тел выстроятся в ряд. Это удивительное явление астрономы называют главным событием года. Оно бывает лишь раз в 18−20 лет.