Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни с градом пройдут в Ростовской области в выходные

Штормовое предупреждение: ливни с градом и грозой обрушатся на Ростовскую область.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды 1 и 2 июня. Штормовое предупреждение объявили в донском управлении МЧС.

По словам синоптиков, в субботу и воскресенье местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду.

— Будьте внимательны и осторожны! В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ранее климатолог сообщал, что в целом первая неделя июня в Ростовской области будет солнечной и жаркой. Температура будет выше +30 градусов, в отдельные дни может достигать +35.