Ливни с градом пройдут в Ростовской области в выходные

Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды 1 и 2 июня. Штормовое предупреждение объявили в донском управлении МЧС.
По словам синоптиков, в субботу и воскресенье местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду.
— Будьте внимательны и осторожны! В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Ранее климатолог сообщал, что в целом первая неделя июня в Ростовской области будет солнечной и жаркой. Температура будет выше +30 градусов, в отдельные дни может достигать +35.