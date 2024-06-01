Бассейн Лагуна в ЦПКиО Волгограда не открылся из-за непогоды

«Открытие бассейна “Лагуна” в ЦПКиО Волгограда переносится из-за погодных условий», сообщили в субботу утром нерадостную новость в парке. Здесь в первый день лета должен был начаться пляжный сезон. Администрация ЦПКиО обещала 1 июня в 10.00 открыть для посетителей детский бассейн, где могли поплавать и отдохнуть у воды около 350 человек одновременно. Волгоградцам уже полюбилось это место отдыха прошлым летом, потому что с пляжами на Волге в городе совсем плохо. В этом году рядом с бассейном заработал фудкорт.
Когда случится открытие, пока неизвестно, но утром 1 июня в парке можно поплавать только на катамаранах. В Волгограде пасмурно и ветрено, срывается дождь, но при этом днем обещают 30-градусную жару.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации парка, глубина бассейна «Лагуна» — 60 сантиметров, поэтому он больше подходит для купания детей. В ближайшее время на водоеме можно будет поплавать на сапе. Рядом с водой есть шезлонги и навесы от солнца, а также спрей-зона для малышей с фонтанчиками и водяными арками. Весь сезон возле бассейна будут аниматоры и развлечения.
Режим работы бассейна «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда в 2024 году
Каждый день без выходных, с 10.00 до 19.00.
С 19.00 до 22.00 можно покататься на розовых фламинго.
Цена билета в бассейн «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда в 2024 году.
450 рублей с человека за 3 часа.
Дети до 3 лет — бесплатно.