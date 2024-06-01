Бассейн Лагуна в ЦПКиО Волгограда не открылся из-за непогоды

«Открытие бассейна “Лагуна” в ЦПКиО Волгограда переносится из-за погодных условий», сообщили в субботу утром нерадостную новость в парке. Здесь в первый день лета должен был начаться пляжный сезон. Администрация ЦПКиО обещала 1 июня в 10.00 открыть для посетителей детский бассейн, где могли поплавать и отдохнуть у воды около 350 человек одновременно. Волгоградцам уже полюбилось это место отдыха прошлым летом, потому что с пляжами на Волге в городе совсем плохо. В этом году рядом с бассейном заработал фудкорт.