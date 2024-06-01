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Бассейн Лагуна в ЦПКиО Волгограда не открылся из-за непогоды

Начало купального сезона в Волгограде перенесли из-за дождя и ветра.

Источник: ЦПКиО

«Открытие бассейна “Лагуна” в ЦПКиО Волгограда переносится из-за погодных условий», сообщили в субботу утром нерадостную новость в парке. Здесь в первый день лета должен был начаться пляжный сезон. Администрация ЦПКиО обещала 1 июня в 10.00 открыть для посетителей детский бассейн, где могли поплавать и отдохнуть у воды около 350 человек одновременно. Волгоградцам уже полюбилось это место отдыха прошлым летом, потому что с пляжами на Волге в городе совсем плохо. В этом году рядом с бассейном заработал фудкорт.

Когда случится открытие, пока неизвестно, но утром 1 июня в парке можно поплавать только на катамаранах. В Волгограде пасмурно и ветрено, срывается дождь, но при этом днем обещают 30-градусную жару.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации парка, глубина бассейна «Лагуна» — 60 сантиметров, поэтому он больше подходит для купания детей. В ближайшее время на водоеме можно будет поплавать на сапе. Рядом с водой есть шезлонги и навесы от солнца, а также спрей-зона для малышей с фонтанчиками и водяными арками. Весь сезон возле бассейна будут аниматоры и развлечения.

Режим работы бассейна «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда в 2024 году

Каждый день без выходных, с 10.00 до 19.00.

С 19.00 до 22.00 можно покататься на розовых фламинго.

Цена билета в бассейн «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда в 2024 году.

450 рублей с человека за 3 часа.

Дети до 3 лет — бесплатно.

туризм и отдых