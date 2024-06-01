В Узбекистане более 600 тысяч саженцев высадили в местах, где нет системы полива

Накануне на заседании Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии заслушали доклад о проводимой работе в рамках общенационального проекта «Яшил макон».
В рамках проекта в весенний сезон высажено 138,1 миллиона саженцев — на 10,5% больше запланированного.
В то же время по словам министра экологии, допущены случаи посадки свыше 600 тысяч саженцев в местах, где нет системы полива. Некоторые ответственные организации не уделили должного внимания данным мероприятиям.
Также недостаточно проводилась работа по уходу за саженцами, поливу, профилактике, прививки растений. Не решен вопрос борьбы с болезнями и вредителями деревьев.
Не все хокимияты, министерства, ведомства и организации наладили практику инвентаризации посаженных в предыдущие годы деревьев, высохших вследствие природных и других факторов, а также посадки новых саженцев вместо засохших деревьев.
Напомним, что ранее в трех областях выявили нарушения при реализации программы «Яшил макон» — тысячи деревьев не поливались, тысячи других были посажены только на бумаге.