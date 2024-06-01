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В Узбекистане более 600 тысяч саженцев высадили в местах, где нет системы полива

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В весенний сезон свыше 600 тысяч саженцев посадили в местах, где нет системы полива. Также недостаточно проводилась работа по уходу за саженцами, поливу, профилактике, прививки растений, передает корреспондент Podrobno.uz.

Накануне на заседании Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии заслушали доклад о проводимой работе в рамках общенационального проекта «Яшил макон».

В рамках проекта в весенний сезон высажено 138,1 миллиона саженцев — на 10,5% больше запланированного.

В то же время по словам министра экологии, допущены случаи посадки свыше 600 тысяч саженцев в местах, где нет системы полива. Некоторые ответственные организации не уделили должного внимания данным мероприятиям.

Также недостаточно проводилась работа по уходу за саженцами, поливу, профилактике, прививки растений. Не решен вопрос борьбы с болезнями и вредителями деревьев.

Не все хокимияты, министерства, ведомства и организации наладили практику инвентаризации посаженных в предыдущие годы деревьев, высохших вследствие природных и других факторов, а также посадки новых саженцев вместо засохших деревьев.

Напомним, что ранее в трех областях выявили нарушения при реализации программы «Яшил макон» — тысячи деревьев не поливались, тысячи других были посажены только на бумаге.