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«Лучше обойти стороной»: в лесах Ленобласти зацвело опасное растение

При длительном нахождении рядом с цветком у человека возникают головные боли и головокружение.

Биолог Павел Глазков предупредил жителей и гостей Ленинградской области об опасном растении, которое сейчас цветет в лесах. Речь идет о багульнике болотном. Цветок обладает уникальным внешним видом и специфическим ароматом.

Специалист советует обходить это растение стороной, поскольку оно пагубно влияет на самочувствие человека.

Если долго находиться на болоте во время цветения багульника, может появиться головокружение и головная боль. Дурманящая сила багульника усиливается в жаркую солнечную погоду. Поэтому во время цветения багульника места болот, где он растет, надо проходить максимально быстро, не задерживаться. А лучше эти места вообще обойти стороной, — рассказал эксперт.

флора и фауна