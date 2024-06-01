«Лучше обойти стороной»: в лесах Ленобласти зацвело опасное растение

Если долго находиться на болоте во время цветения багульника, может появиться головокружение и головная боль. Дурманящая сила багульника усиливается в жаркую солнечную погоду. Поэтому во время цветения багульника места болот, где он растет, надо проходить максимально быстро, не задерживаться. А лучше эти места вообще обойти стороной, — рассказал эксперт.